In molti si chiedono perché Steven Zhang manchi ormai da diversi mesi da Milano e perché non sia fisicamente vicino alle vicende in casa Inter. La risposta arriva direttamente nell'edizione odierna di Tuttosport, che spiega come il presidente "manchi dall'estate perché - raccontano dal club - impegnato in prima persona pure sul fronte Suning. E ora il rischio - sempre più concreto - è che non torni più a Milano, quanto meno da presidente dell'Inter".