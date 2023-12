L’Inter si guarda attorno in chiave mercato per rinforzare la fascia destra. Juan Cuadrado sarà costretto a operarsi per il dolore al tendine d’Achille e il club si sta già muovendo in vista di gennaio. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, “c’è un nome sul quale sono arrivate smentite, ma che non può essere escluso dalla lista. Ed è quello di Nahitan Nandez, uruguaiano in scadenza il prossimo giugno, già in passato vicino all’Inter. Di sicuro qualcosa l’Inter farà”, si legge.