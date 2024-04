Fin qui è stato un percorso incredibile quello dell'Inter in campionato: 26 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta. Numeri straordinari per una squadra che in estate ha dovuto rivoluzionare la rosa. Merito del grande lavoro di Simone Inzaghi e del suo staff che in vista della prossima stagione non vogliono più lasciare niente al caso. "La Champions non esce dalla testa di nessun interista: giocatori, allenatore, dirigenti e tifosi. Si badi bene: non è un sentimento negativo, il rimpianto. Perché dà la spinta per fare ancora meglio in futuro", sottolinea la Gazzetta dello Sport.