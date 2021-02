Inter, quattro titolari diffidati: “Conte non fa calcoli per l’Atalanta, teme solo una cosa”

Secondo La Gazzetta dello Sport il tecnico dell'Inter non farà calcoli in vista del big match contro i bergamaschi

C'è anche il pericolo squalifiche che incombe sulla squadra di Conte. Sono quattro i titolari dell'Inter in diffida che rischiano, con un altro giallo, di saltare la prossima grande sfida contro i bergamaschi: Bastoni, Barella, Brozovic e Lukaku. Possibile turnover per qualcuno di loro in modo da essere presenti con l'Atalanta? "Non ditelo ad Antonio Conte, che al riguardo ha una filosofia tutta sua. Conte insomma non fa calcoli e nulla ad oggi fa pensare che risparmierà qualcuno domenica. Storicamente poi non gli è mai piaciuta nemmeno l'idea dell'ammonizione mirata", spiega Gazzetta.it.