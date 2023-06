Romano: “Chelsea, no all’Inter per i prestiti di Lukaku e Koulibaly. Ma non è finita”

In queste ore il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, si trova a Londra per incontrare il Chelsea e non solo. Un primo approccio con il club londinese c'è stato: il dirigente nerazzurro ha chiesto i prestiti di Lukaku e di Koulibaly . In questa fase iniziale del mercato non è semplice avere il sì rispetto ad una richiesta di prestito.

E in effetti - come spiegato su Twitter da Fabrizio Romano - come prima risposta, la società inglese ha detto no ai nerazzurri: non ha intenzione di dare in prestito i due giocatori. Almeno min questa fase. I colloqui tra i due club continueranno per trovare una soluzione; anche la volontà dei due giocatori sarà determinante per portare avanti la trattativa.