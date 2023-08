Cds – Inter, Beto rimane un’alternativa: c’è in piedi questa idea. Balogun…

Il portoghese che da due anni va in doppia cifra coi gol nell’Udinese rimane un’alternativa per il club nerazzurro

Si riduce a pochi nomi la lista di attaccanti nel mirino dell'Inter. Con Balogun fuori portata e Scamacca sfumato, nel mazzo del club nerazzurro c'è ancora il nome di Beto . Il portoghese che da due anni va in doppia cifra coi gol nell’Udinese rimane un’alternativa.

"Da tenere in caldo, dopo che l’Inter sta ancora trattando con il club friulano l’operazione Samardzic: un affare nel quale è rientrato anche Fabbian. Su Beto è sempre in piedi l’idea di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Più sfumato, in questo momento, il nome di Balogun", sottolinea il Corriere dello Sport.