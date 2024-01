Inter, Pavard titolare dopo due mesi. Oggi Lautaro e Dimarco in gruppo, col Verona…

Riflessioni in corso in casa Inter su Federico Dimarco e Lautaro Martinez: oggi in gruppo, poi Inzaghi deciderà verso il Verona

Riflessioni in corso in casa Inter su Federico Dimarco e Lautaro Martinez. Simone Inzaghi deciderà nelle prossime ore in merito al loro impiego contro il Verona, sottolinea La Gazzetta dello Sport. “Il tecnico sta riflettendo se mettere in campo subito due titolarissimi della sua Inter come Federico Dimarco e Lautaro Martinez: entrambi hanno smaltito i fastidi agli adduttori e saranno della sfida contro il Verona, ma ancora ieri hanno lavorato a parte ad Appiano. Oggi si uniranno definitivamente in gruppo e a quel punto lo staff potrà dare una sentenza definitiva in vista del debutto nel 2024: se dietro Dimarco è garantita affidabilità da Carlos Augusto, il Toro ha più possibilità di partire, anche perché non ha alcun alter ego in campo.