L’Inter ha cambiato preparazione per affrontare una stagione diversa dalle altre, adesso si entra in una nuova fase

Al debutto in campionato l'Inter ha impattato sul Genoa. Con una preparazione dura per affrontare una stagione lunga e piena di partite, si doveva mettere in conto che i giocatori nerazzurri avrebbero faticato. Gambe pesanti e una condizione non ancora al top, hanno influito sulla prestazione della squadra. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la squadra di Inzaghi ha un tipo di gioco che poco si appoggia ai singoli e molto al collettivo. "È stato così anche la scorsa stagione, nulla è cambiato. Molti singoli sono indietro, Calhanoglu è uno di questi. L’Inter ha cambiato preparazione per affrontare una stagione diversa dalle altre".