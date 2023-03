Inter, 4 giocatori alle prese con guai fisici: obiettivo svuotare l’infermeria. Inzaghi spera

Approfittando della sosta per le nazionali, l’Inter spera di riuscire a svuotare l’infermeria in tempo per la ripresa del campionato

Gianni Pampinella

Approfittando della sosta per le nazionali, l’Inter spera di riuscire a svuotare l’infermeria in tempo per la ripresa del campionato, quando i nerazzurri incontreranno la Fiorentina. Sono quattro i giocatori alle prese con guai fisici: di natura muscolare per Gosens, il primo a fermarsi, Bastoni e Dimarco, mentre Skriniar è alle prese con una lomboglutalgia.

"Se per la Fiorentina recupereranno Bastoni, Gosens e Dimarco, si potrà dire che l’emergenza in difesa è rientrata", sottolinea il Corriere dello Sport. Per Skriniar, invece, se anche dovesse tornare a disposizione è più probabile che Skriniar si accomodi in panchina, piuttosto che giocare subito titolare.

(Corriere dello Sport)