Sky – Inter, contro il Bologna grande occasione per Arnautovic: Inzaghi si aspetta risposte

Domani sera, a San Siro, l'Inter riceverà il Bologna di Thiago Motta per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in gara secca. Un appuntamento di certo non facile, per i nerazzurri, che si troveranno di fronte una delle assolute sorprese di questo campionato. I rossoblù, infatti, dopo 16 gare di Serie A sono in piena zona Champions League, al quarto posto. Partita assolutamente da non sottovalutare, dunque.