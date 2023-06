Inter, ecco l’offerta per Frattesi se parte Brozovic. “A Carnevali non basta ma…”

L'Inter spera che Brozovic accetti la proposta dell'Al Nassr per poi affondare il colpo per Frattesi: offerta già pronta

"Il contorno, ma non ancora la sostanza. L’Inter, infatti, ha apparecchiato l’operazione Frattesi, ma non è nelle condizioni di metterla in tavola. Quella del Sassuolo, ovviamente. E questo non è un dettaglio trascurabile, perché, a differenza della preferenza guadagnata sul giocatore, manca invece un’intesa con il club neroverde". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport sull'affaire Frattesi.