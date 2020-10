Inter, tamponi per Brozovic e Pinamonti. Hakimi domani, venerdì giorno clou. E Bastoni…

Settimana anomala ad Appiano Gentile. Tutta l’attenzione, infatti, è rivolta sull’esisto dei tamponi. Già oggi due dei Nazionali rientrati si sono sottoposti al test. Si tratta di Pinamonti, che non ha giocato con l’Under 21, e Brozovic, rientrato in anticipo perchè out contro la Francia causa squalifica.

Hakimi, che in un primo momento veniva dato in arrivo ad Appiano nel pomeriggio dopo il doppio impegno con la maglia del Marocco, si presenterà domani insieme a buona parte degli altri nazionali, che a loro volta effettueranno il test.

Entro venerdì i risultati, e soltanto allora Antonio Conte potrà iniziare a pensare alla formazione da mandare in campo contro il Milan. Sempre venerdì sarà il giorno in cui Bastoni saprà se potrà essere convocato per il derby. Essendo passati 10 giorni dalla positività, basterà un solo tampone negativo per restituirlo a Conte e renderlo disponibile almeno per la panchina.