Un boom, nell'anno del Mondiale per club, che non può che far sorridere gli amministratori nerazzurri. Il confronto col 2023/24

Redazione1908 1 maggio 2024 (modifica il 1 maggio 2024 | 17:34)

La maglia dell'Inter per la seconda stella, tra l'altro svelata in assoluta esclusiva da Fcinter1908, farà il boom al botteghino. E' la facile previsione dell'Inter, che appunta stima una crescita esponenziale delle vendite della maglia rispetto a questa stagione, già molto positiva in tema di maglie vendute.