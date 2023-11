Inter, per Arnautovic luce in fondo al tunnel: torna prima della sosta

Dall'infermeria arrivano buone notizie per Simone Inzaghi sul fascicolo Arnautovic. Le riporta anche il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Si legge infatti: "Non è imminente, ma il rientro di Marko Arnautovic si avvicina. Presto Simone Inzaghi potrebbe tornare ad avere una quarta alternativa in attacco, visto che la punta austriaca ha cominciato ad aumentare i ritmi negli allenamenti personalizzati sul campo e nel breve termine potrebbe parzialmente riaggregarsi al gruppo.