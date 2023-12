Inter, non solo Taremi: per l’attacco piace Broja, ma il Chelsea spara alto

Il primo obiettivo del mercato invernale dell'Inter è un esterno destro che possa sostituire l'infortunato Cuadrado, e il nome in cima alla lista è quello di Tajon Buchanan. Ma la dirigenza nerazzurra è sempre pronta a cogliere eventuali occasioni per rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi. Per quanto riguarda l'attacco, oltre all'iraniano Taremi, ci sono altri profili che potrebbero stuzzicare i vertici interisti: tra questi c'è Armando Broja, albanese classe 2001 recentemente tornato in campo con il Chelsea, ma desideroso di trovare maggior spazio in vista di Euro 2024.