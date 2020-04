Inter, un piano da 130 milioni per 4 acquisti. Chiesa nel mirino: Conte lo vedrebbe bene…

Un difensore, un centrocampista, due esterni. Sono queste le priorità di mercato della prossima Inter. Un piano da 130 milioni di euro per i quattro colpi che serviranno al club nerazzurro per continuare a crescere e diventare sempre più competitivo.

GLI ESTERNI – Sul capitolo degli esterni, la Gazzetta dello Sport scrive: “L’Inter ne prenderà almeno uno, a sinistra. A gennaio Conte aveva indicato Marcos Alonso, che pure resta nei pensieri nerazzurri. Ma, volendo tener federe alla linea verde, un altro giocatore da sempre stimato dal tecnico nerazzurro è Emerson Palmieri. Le trattative del rinnovo tra il mancino e il Chelsea non hanno portato a nulla, l’Inter conosce la situazione e sa che potrebbero bastare 25 milioni per portarlo via da Londra. A destra dipenderà anche da quanto avverrà con Moses. Ma dai radar nerazzurri non è mai uscito Federico Chiesa: non è un mistero che Conte lo vedrebbe bene impiegato a tutta fascia. C’è la Juve di mezzo, c’è una valutazione che – anche in tempi difficili come l’attuale – non scenderà mai sotto quota 50 milioni“, sottolinea il quotidiano.

(Gazzetta dello Sport)