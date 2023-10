Inter, il piano rinnovi: Dimarco è solo l’antipasto, poi toccherà ad altri big

Federico Dimarco sarà solo il primo della lista: la strategia dell'Inter, infatti, prevede di blindare altri big, così da mantenere intatta l'ossatura della squadra. La Gazzetta dello Sport illustra il piano della dirigenza nerazzurra: "L'Inter è attenta in questo momento al discorso rinnovi. [...] L'a.d. Marotta e il d.s. Ausilio hanno margini di manovra in questa direzione. Il monte ingaggi della scorsa stagione - 132 milioni lordi, escluso lo staff tecnico - è stato ridotto di circa il 12%. C'è spazio per reimpiegare parte di quelle risorse per adeguare alcuni vecchi accordi. È anche un modo di riconoscere ai giocatori che c'erano la scorsa stagione il cammino straordinario avuto in Champions League".