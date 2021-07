Pirola, Inzaghi come Conte? Futuro scritto. Vanheusden non può restare perché…

Ci sono due giovani in casa Inter che sono particolarmente attenzionati. Entrambi difensori centrali, entrambi dal grande talento

Ci sono due giovani in casa Inter che sono particolarmente attenzionati. Entrambi difensori centrali, entrambi con un talento fuori dal comune. Il primo è Lorenzo Pirola, già leader del Monza lo scorso anno in Serie B. Particolarmente apprezzato da Conte, dovrebbe tornare nella squadra di Stroppa per un altro anno di apprendistato.

"Il 19enne Pirola, come da annuncio dell’a.d. del Monza Adriano Galliani, rimarrà ancora un anno in Brianza. Di certo, in passato erano bastati pochi allenamenti per far alzare le antenne ad Antonio Conte: l’ex allenatore aveva intravisto doti non comuni e lo avrebbe pure tenuto a bottega. Inzaghi potrebbe avere le stesse sensazioni, sia per Pirola che per Zinho Vanheusden, altro talento precoce appena ricomprato dall’Inter dopo le stagioni allo Standard. Difficile, però, che Simone tenga il 21enne belga in prima squadra perché con i rinnovi del trio D’Ambrosio—Ranocchia-Kolarov sono chiuse le caselle dei difensori alle spalle dei titolari"