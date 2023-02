Champions League, l’Inter conferma il tutto esaurito con il Porto

Sarà una notte speciale: mercoledì San Siro si vestirà di nerazzurro per uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Alle 21:00 l'Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto . Un match che vedrà una cornice di pubblico, come sempre, unica: il Meazza sarà tutto esaurito, con una esigua quantità di tagliandi ancora disponibile online.

In virtù della massiccia affluenza di pubblico l'invito per tutti i tifosi è quello di recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, per completare le procedure di controllo all'ingresso. L'apertura dei cancelli è prevista per le 19:00: il consiglio è di arrivare al Meazza già per questo orario.