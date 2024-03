Il centrocampista ieri era ad Appiano e se dovesse continuare a non avere dolore probabile che non sostenga nemmeno gli esami strumentali

Non preoccupa l'infortunio muscolare di Frattesi che, nella sfida contro l'Atalanta, ha lasciato il campo poco dopo essere entrato. Il centrocampista ieri era ad Appiano e se dovesse continuare a non avere dolore probabile che non sostenga nemmeno gli esami strumentali.

"Il centrocampista si è fatto male poco prima dell'azione del gol segnato contro l'Atalanta, dopo un passaggio effettuato. Si era temuto il peggio, in un primo momento. Ma ieri mattina le sensazioni non erano così negative. Oggi si valuterà se sottoporlo o meno a esami specifici, ma lo stop non sembra dovuto a nulla di più di una semplice contrattura. Anche qui, vale la regola della prudenza: niente Genoa, con ogni probabilità appuntamento direttamente a Bologna. Ora toccherà a Inzaghi gestire le forze. E anche capire quanto tumover effettuare tra Genoa e Bologna. L'obiettivo è portare tutti al massimo della condizione per il ritorno di Champions contro Simeone", scrive La Gazzetta dello Sport.