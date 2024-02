Negli anni '60 la Grande Inter di Helenio Herrera dominava sui campi di tutta Europa e del Mondo. I nerazzurri partecipano per la prima volta alla Coppa dei Campioni nel 1963/64, vincendo la competizione, impresa che verrà bissata nella stagione successiva. Tra la stagione 1963/64 e il 1966/67 l'Inter vince due volte il trofeo, in un'occasione arriva in finale e in un'altra si ferma in semifinale. Per quattro anni consecutivi i nerazzurri si qualificano agli ottavi eliminando Monaco, Dinamo Bucarest (due volte) e Vasas.