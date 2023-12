Inter, CorSera: “Fascia destra, ecco il nome tra i preferiti. E in attacco…”

Riflessioni al via in casa Inter in vista del mercato invernale: a società si sta guardando attorno principalmente per un esterno destro

Riflessioni al via in casa Inter in vista del mercato invernale. La società si sta guardando attorno principalmente per un esterno destro, ma non soltanto. Ecco quanto evidenziato dal Corriere della Sera oggi: “Se il d.s. Ausilio ha confermato ufficialmente l’avvio delle riflessioni in chiave mercato (di gennaio) per la fascia destra vista l’assenza prolungata di Cuadrado (con il canadese Buchanan del Bruges, classe 1999, tra i preferiti), anche quelle che riguardano la coppia di attaccanti di riserva dovrebbero essere all’ordine del giorno, perché finora dietro a Lautaro e Thuram, i segnali arrivati da Arnautovic e dallo stesso Sanchez sono stati modesti. Prima la (mini) fuga, però. Poi tutto il resto”, si legge.