Inter in pressing su Chiesa. Tolisso è più di un’idea. E per la fascia sinistra occhio a…

Resta sempre vivo l’interesse dell’Inter nei confronti di Federico Chiesa. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro è in pressing da un paio di anni sul giocatore che in estate entrerà nell’infinita lista di obiettivi contesi con la Juve. “Dopo aver vinto il duello per Lukaku, l’Inter se ci sarà la possibilità proverà a fare il bis con il figlio d’arte, che con Conte potrebbe agire sia da esterno a tutto fascia – in un atteggiamento tattico molto spregiudicato – sia a punta esterna. Affare anche qui da circa 60 milioni, ma molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dalla disponibilità a trattare di Commisso“.

TOLISSO E L’ESTERNO – Non dovrebbero esserci difficoltà invece per parlare col Bayern di Tolisso: “Il francese è in uscita dal club di Monaco e per l’Inter è molto più di un’idea. L’età lo fa preferire a Vidal (che resta una soluzione da monitorare ma a margine dell’affare Lautaro), poi per forza fisica e esperienza internazionale Tolisso è l’identikit perfetto di ciò che l’Inter cerca per rinforzare la rosa. Che avrà bisogno di una rifondazione sugli esterni: Emerson Palmieri è l’obiettivo numero uno per la fascia sinistra, poi – sempre dal Chelsea – occhio a Marcos Alonso. Due pallini di Conte, proprio come Giroud, che resta la soluzione perfetta per il ruolo di vice Lukaku. L’intesa c’era già a gennaio: una promessa che sa tanto di matrimonio”.

(Gazzetta dello Sport)