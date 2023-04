CdS – Inter, dalla Fiorentina alla Juve con 6 cambi di formazione: tutte le novità

Simone Inzaghi ha pronte novità in ogni reparto per Juventus-Inter di questa sera: ecco i 6 cambi rispetto alla Fiorentina

Cambiano 6 giocatori nell'Inter che affronterà questa sera la Juventus in Coppa Italia per il Corriere dello Sport. Simone Inzaghi ha pronte novità in ogni reparto per il derby d'Italia, dalla porta all'attacco, passando per difesa e centrocampo. Si parte appunto con Handanovic tra i pali al posto di Onana tra i pali ed è il primo cambio.