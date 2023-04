D’Ambrosio, la Corte d’Appello cancella la multa ma conferma le 2 giornate di squalifica

La Corte Sportiva d'Appello ha confermato oggi i due turni di squalifica per Danilo D'Ambrosio ma ha cancellato i 5mila euro di multa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport:

"Multa cancellata, ma giornate di squalifica intatte. E l’Inter si sente beffata. La Corte Sportiva d’Appello oggi ha confermato i due turni di stop per Danilo D’Ambrosio, punito dal giudice sportivo con una squalifica di due giornate, più una multa da 5 mila euro, “per comportamento non regolamentare in campo” nel litigio con Paredes durante lo scorso Inter-Juve", commenta il quotidiano.