Cds – Inter dal profilo europeo: secondo tempo devastante. Non è azzardato affermare…

"Capolista del campionato assieme al Milan, capolista del girone Champions con la Real Sociedad, Inzaghi si gode beato i primi giorni d’autunno, forte di un’Inter che impone il proprio gioco, ne alliscia i suoi interpreti, schiude orizzonti sempre più rosei, in Italia e in Europa. Il Benfica, ancora a quota zero, non riesce a infrangere il tabù nerazzurro. Mai gli Encarnados hanno battuto l’Inter in tutte le competizioni in cui l’hanno affrontata: dalla finale di Coppa dei Campioni del ‘65 agli ottavi di Coppa Uefa del 2003/04, ai quarti di finale dell’ultima Champions. E ieri sera al Benfica è andata ancora di lusso".