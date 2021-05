CorSera – Inter, Conte e Marotta vogliono restare: “Ecco i progetti di Zhang sul mercato”

Dopo aver festeggiato lo scudetto numero 19 della storia nerazzurra, lo sguardo dell'Inter volge al futuro, ovvero alla prossima stagione

"Zhang dovrà dare queste risposte e chiarire in modo netto le linee guida. Né Marotta né Conte vorrebbero lasciare, entrambi devono però avere gli strumenti giusti per tenere l’Inter dove oggi è arrivata (...). Il contratto in scadenza per entrambi nel 2022 non è uno scoglio. Se Conte non è convinto dai piani della proprietà e di Suning sarà il primo a salutare. Al contrario se avrà rassicurazioni e la chiarezza che ha chiesto, potrebbe decidere di restare a lungo e, perché no, firmare anche un prolungamento".