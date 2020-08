CdS – Compattezza, condizione fisica e Lukaku: quest’Inter può vincere l’Europa League

L’Inter batte 2-0 il Getafe e approda ai quarti di finale di Europa League, dove affronterà la vincente di Bayer Leverkusen-Rangers. Buona prestazione dei nerazzurri, che mantengono ancora una volta la porta inviolata e lanciano un segnale preciso a tutte le contendenti: la coppa è un obiettivo concreto. Secondo il Corriere dello Sport, i ragazzi di Antonio Conte hanno dei buoni motivi per sognare:

“Lo sfogo di Conte a Bergamo ha avuto conseguenze sulla società, ma non sulla squadra che, con personalità, ha centrato la quarta vittoria consecutiva e per il quinto incontro di fila non ha subito gol. Un segnale chiaro anche in chiave europea: Handanovic e compagni possono puntare a vincere il trofeo perché hanno una formazione compatta, una discreta condizione fisica e un attaccante come Lukaku, autore del trentesimo gol stagionale. L’ultimo a tagliare questo traguardo al primo anno a Milano era stato un certo Milito, nell’anno del triplete. Grazie al belga, a bersaglio in Europa League per l’ottavo match di seguito, Conte può sognare in grande“.