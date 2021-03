Festa: “Fondo Qatar sull’Inter? Mai fidarsi. Perché c’è un solo fondo del Qatar e…”

Il giornalista de Il Sole 24 Ore ha parlato delle indiscrezioni su un fondo qatariota interessato alle quote nerazzurre

Carlo Festa, giornalista del quotidiano economico-finanziario Il Sole 24 Ore, ha parlato delle indiscrezioni che vorrebbero un fondo del Qatar alle prese con una trattativa con Suning per le quote dell'Inter. Secondo queste voci non sarebbe BC Partners l'unico fondo interessato a rilevare parte del club nerazzurro.