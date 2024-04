L'Inter si sta preparando a celebrare la seconda stella in grande stile. Ci sarà anche un nuovo inno per il club nerazzurro

Fervono i preparativi in casa Inter per la seconda stella. Il titolo è sempre più vicino e potrebbe essere festeggiato già nel derby . Ma quando poco importa. Il mondo nerazzurro è pronto alla festa e ci sarà anche una novità importante.

"Proprio come per lo scudetto 2021, sarebbe in lavorazione una canzone celebrativa, un nuovo inno nerazzurro. Tre anni fa fu la volta di «I m Inter», stavolta nome e autore sono ancora top secret. Chissà, magari la canzone risuonerà anche durante il concerto del 19 maggio. L’Inter ha voglia di una celebrazione infinita, che resti a lungo nella memoria dei tifosi. Celebrazione alla quale seguirà anche una campagna marketing in giro per la città, che terrà ben in vista il concetto di successo abbinato alla stella. Lo scudetto costa fatica: è giusto goderselo", scrive La Gazzetta dello Sport.