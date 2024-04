L'anno scorso il campionato lo ha vinto, meritamente per la grande cavalcata fatta, il Napoli di Spalletti. E in queste ore di calcoli e attese, a poche giornate dalla fine della stagione, conl'Interdi Inzaghi protagonista, le due squadre vengono paragonate, nei numeri. Come sottolinea Skysport dopo trenta gare giocate in Serie A, nella scorsa stagione, gli azzurri avevano fatto 75 punti.