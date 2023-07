Repubblica – Inter, Radu verso l’Inghilterra. Trubin spinge per Milano, ma lo Shakhtar…

Non è partito per il Giappone il portiere dell'Inter che sta per lasciare Milano. Continuano le trattative per i portieri in entrata

Proseguono in casa Inter le trattative per il reparto portieri. Radu in uscita, in entrata i soliti noti Sommer e Trubin. Ma le trattative con Bayern e Shakhtar non hanno fatto registrare passi avanti.