Lukaku, Inter ad ogni costo. “Disposto a ridursi l’ingaggio: nell’incontro con Ledure…”

Per quel che riguarda lo stipendio, invece, c'è già una base d'accordo: "All’Inter il belga ne prenderà 8.5 (contratto di 4 anni) come da accordi nell’incontro di giovedì con l’avvocato Ledure: scelta - quella di ridursi l’ingaggio - comunicata già quando c’era chi, in società, mostrava molti dubbi sull’opportunità di tenere il centravanti. Dubbi che non ha mai avuto invece Simone Inzaghi: per lui un’Inter da scudetto non può prescindere da Lukaku", commenta Tuttosport.