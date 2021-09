Inter, Bastoni: Inzaghi spera di averlo contro il Real. Solo crampi per Dimarco

Come Sensi, oggi il giocatore si sottoporrà ad accertamenti per capire se potrà essere a disposizione contro il Real Madrid

E oggi accertamenti anche per Alessandro Bastoni che ha saltato la trasferta di Genova per un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Come riporta il Corriere dello Sport, Inzaghi spera di averlo contro il Real in un San Siro che va verso il tutto esaurito. Solo crampi invece per Dimarco.