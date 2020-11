Cds – Inter-Real, ecco l’unico vero dubbio di Conte. Brozovic ancora positivo. Sensi…

Inter-Real Madrid è una di quelle partite che non si possono sbagliare, che valgono una stagione. Ecco perché per Conte sarà importante affidarsi alla difesa titolare formata da Skriniar, de Vrij e Bastoni che è stata schierata soltanto due volte: contro Lazio e Atalanta. Come riporta il Corriere dello Sport, per quanto riguarda il resto della formazione, a centrocampo si dovrebbe rivedere lo stesso terzetto che ha affrontato il Torino, ovvero Barella, Gagliardini e Vidal.

“Brozovic, infatti, è ancora positivo (come Padelli), mentre per Sensi, che ieri è tornato a lavorare in gruppo, se ne parlerà solo per il Sassuolo. Restano Eriksen, precipitato in fondo alle gerarchie, e Nainggolan, finora impiegato solo negli spiccioli finali. L’unico vero dubbio, quindi, sembra riguardare la corsia sinistra: se la giocano Perisic, favorito, e Young, con Darmian terzo incomodo“. L’attacco sarà affidato alla coppia Lautaro-Lukaku.

(Corriere dello Sport)