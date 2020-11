Tre punti important in palio per l’Inter nel match di questo pomeriggio con il Torino. Prima della sfida del Meazza, Roberto Gagliardini ha parlato ai microfoni di DAZN: “Noi senza Brozovic? Non c’è un giocatore che influenza il nostro modo di giocare. Ci adattiamo a qualsiasi assenza e qualsiasi situazione”.