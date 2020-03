L’Inter teme per la regolarità del campionato: c’è un particolare che non piace alla dirigenza

“Ora l’Inter teme per la regolarità del campionato”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito alle reazioni in casa nerazzurra dopo il rinvio di Juventus-Inter causa emergenza coronavirus. Un rinvio che, però, complica ancor di più il calendario nerazzurro visto che, ad oggi, non c’è un giorno libero per recuperare Inter-Sampdoria.

MAROTTA TUONA – Le parole di Marotta non sono tardate ad arrivare e sono state chiarissime: “Secondo l’amministratore delegato nerazzurro, è giusto intervenire per tutelare la salute pubblica, ma sarebbe stato possibile farlo con tempistiche più ragionevoli e un’attenzione diversa all’equilibrio del torneo e alla programmazione del calendario, ora intasato all’inverosimile da questa retromarcia clamorosa rispetto a decisioni già ufficializzate col beneplacito del governo”, spiega Tuttosport.

INTER PREOCCUPATA – In casa nerazzurra c’è ancora da capire quando sarà recuperata la sfida contro la Samp. “Già adesso non si sa quando giocare Inter-Sampdoria, rinviata sette giorni fa. Questa partita troverà collocazione solo se l’Inter non andrà in finale di Europa League e Coppa Italia (nel secondo caso la finale non si potrà giocare nemmeno a San Siro, dopo aver perso l’Olimpico, ma potrebbe traslocare a Bari). Questo particolare non piace alla dirigenza nerazzurra: non sembra corretto che la regolarità del campionato sia affidata all’eliminazione di una squadra partecipante in altre competizioni”, chiosa Tuttosport.