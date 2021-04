Inter, Oriali decisivo: “Prima del vertice di Villa Bellini stette vicino a Conte”

Se l'Inter dovesse, come probabile, vincere il 19° scudetto, una delle firme più importante sarebbe sicuramente quella di Lele Oriali

Se l'Inter dovesse, come probabile, vincere il 19° scudetto, una delle firme più importante sarebbe sicuramente quella di Lele Oriali, vera anima nerazzurra ad Appiano. Anche perché, se non fosse stato per lui, probabilmente la storia tra Antonio Conte e l'Inter sarebbe andata diversamente. La Gazzetta dello Sport, infatti, racconta il ruolo fondamentale giocato da Oriali prima del fatidico vertice di Villa Bellini: