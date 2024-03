Evidentemente, non si tratta di un nome sconosciuto sul pianeta nerazzurro. In viale Liberazione hanno cominciato a lavorarci sin dalla scorsa estate

"Nessuno, in casa nerazzurra, si sogna di mettere in discussione Sommer, autore finora di una stagione straordinaria. Tuttavia, i 35 anni compiuti lo scorso dicembre dal numero uno svizzero autorizzano a ragionare già in ottica futura". Apre così il focus del Corriere dello Sport sulla porta dell'Inter , con il club nerazzurro che è già proiettato sul futuro e sta valutando chi prenderà il posto dello svizzero alla fine della prossima stagione. Spiega il quotidiano: "Così l’idea dell’Inter sarebbe proprio quella di affiancargli nella prossima stagione un vice che possa crescere al suo fianco, acquisire esperienza e poi prenderne il posto.

Ebbene, c’è un profilo che sembra rispondere alla perfezione queste necessità, quello di Bento dell’Athletico Paranaense. Evidentemente, non si tratta di un nome sconosciuto sul pianeta nerazzurro. In viale Liberazione hanno cominciato a lavorarci sin dalla scorsa estate. Tanto che il portiere brasiliano, già allora, aveva manifestato il desiderio di indossare la maglia interista. L’Athletico Paranaense, però, non aveva voluto sentire ragioni, troncando ogni discorso, tanto che il club nerazzurro finì per non insistere. Atteggiamento che fu apprezzato. Come gradito fu il fatto che nemmeno Bento si mise di traverso tentando di forzare il trasferimento".