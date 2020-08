Inter, l’Europa League ti fa ricca: vincere vale più di 70 milioni di euro. Nel 2010…

A distanza di 10 anni, l’Inter torna a giocarsi una finale europea: i nerazzurri hanno l’occasione di riportare a casa un trofeo a 9 anni dall’ultima volta, dalla Coppa Italia vinta nel 2011. Inoltre, come ricorda il Corriere dello Sport, battere il Siviglia può arricchire ulteriormente le casse del club: “Per la gloria, ma anche per i soldi. Già perché l’Inter ha davvero un assoluto bisogno di tornare a piazzare un trofeo in bacheca, visto che l’ultimo è stata la Coppa Italia del 2011, ma pure i forzieri di viale della Liberazione trarrebbero grande beneficio dalla conquista dell’Europa League“.

TUTTI I PREMI – “Nella sostanza, ballano una quindicina di milioni in più per il montepremi che l’Uefa garantisce a fine stagione. Al momento, tra la prima fase di Champions, 46 milioni di euro, e l’accesso alla finale con il Siviglia, un’altra decina, il club nerazzurro ha già accumulato 56 milioni. Vincere l’Europa League, ne garantirebbe altri 4, a cui andrebbe aggiunta la quota di “market pool”, vale a dire circa 5 milioni. In più, ci sarebbe anche l’accesso alla Supercoppa europea, in programma il 24 settembre, che vale 3,5 milioni. Insomma, mettendo insieme tutto, il totale si aggirerebbe attorno a quota 70 milioni. Senza contare, peraltro, i ricchi bonus previsti nei contratti, che farebbero aumentare ulteriormente il tesoretto“.

PIU’ DEL 2010 – “In ogni caso, si tratterebbe di una cifra senza precedenti per l’Inter, che un anno fa, grazie al ritorno in Champions, ne ha portati a casa “solo” 51,7. Mentre nel 2010, con il trionfo di Madrid, il premio finale fu di 48,8 milioni“.