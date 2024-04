Inter, riecco Cuadrado: ora vuole un gran finale di stagione. E il rinnovo…

Juan Cuadrado è tornato a disposizione in casa Inter e ora vuole chiudere nel migliore dei modi la stagione, dimostrando il proprio valore. Poi si penserà al futuro, che al momento resta un rebus, come evidenziato oggi anche da Tuttosport. “Cuadrado spera di poter essere utile già nel derby, qualora Inzaghi avesse bisogno di lui nei minuti finali del secondo tempo. Chiaramente poi l’obiettivo sarà instillare il tarlo del dubbio, per il proseguo della sua carriera, al tecnico piacentino e ai dirigenti nerazzurri affinché possano eventualmente avallare una sua non scontata permanenza a Milano. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, a oggi non c’è stata alcuna discussione per il prolungamento tra il suo agente e i vertici di Viale della Liberazione. Con Cuadrado che cercherà in queste ultime gare di dare il massimo e di essere utile alla causa nerazzurra. Difficile che Juan si conquisti la riconferma vista l’annata appena trascorsa, ma quantomeno ci proverà sino alla fine.

I numeri fin qui

Sinora l’esterno ha collezionato solo 9 presenze sul verde, 7 in campionato e 2 in Champions League, per un totale di appena 262’ (149’ in A, 113 in Europa). Un assist contro la Fiorentina a inizio settembre e un altro contro il Napoli alla quattordicesima rappresentano la vetta più alta dell’avventura nerazzurra del calciatore, che non ha trovato ad oggi la gioia del gol. Insomma Cuadrado, vincitore della Premier col Chelsea nel 2015 e che in Italia con la maglia della Juventus aveva conquistato da assoluto protagonista 5 campionati, 4 volte la Coppa Italia e 2 volte la Supercoppa Italiana (competizione vinta dall’Inter lo scorso gennaio, col laterale ai box per l’operazione al tendine d’Achille) aggiungerà al suo ricco palmares personale un altro Tricolore, ma questa volta non da attore di primo ruolo, bensì da assoluto comprimario.