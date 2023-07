SI – Inter, rifiutata la prima offerta per Scamacca: la richiesta del West Ham

I nerazzurri fanno sul serio per l'ex attaccante del Sassuolo, ma per portarlo a Milano dovranno aumentare l'offerta

L'Inter rompe gli indugi: i nerazzurri hanno individuato in Gianluca Scamacca l'elemento giusto per rinforzare il proprio attacco, e nella giornata di oggi hanno presentato la prima offerta ufficiale al West Ham. Un'offerta di acquisto a titolo definitivo, sulla base di circa 22 milioni di euro. Una proposta respinta, secondo quanto raccontato da Sportitalia, secondo cui "Gli Hammers chiedono 30 milioni di euro ma c'è margine di trattativa: la sensazione è che ci si possa incontrare a metà strada".

L'Inter, in questo momento, ha sorpassato la Roma nella corsa a Scamacca, dal momento che i giallorossi hanno proposto solamente un prestito con diritto di riscatto, opzione non presa in considerazione dal club londinese. Palla a questo punto ai nerazzurri, che potrebbero chiudere per una cifra vicina ai 25 milioni di euro pipù bonus per andare incontro alle richieste degli Hammers.