Inter, rimprovero Inzaghi a Barella: contro la Fiorentina centrocampo obbligato

“L’azzurro, invece, ha rimediato il suo giallo proprio contro il Napoli, nonostante fosse stato abbondantemente “catechizzato”. Inzaghi non gli ha risparmiato un rimprovero: vero è che non aveva commesso fallo, prendendo prima il pallone, ma poteva evitare di protestare in quel modo”.

I sostituti sono scontati: Asllani in regia e Frattesi mezzala. Per il primo sarà la prima da titolare in campionato quest’anno, mentre l’ex Sassuolo è partito dall’inizio solo due volte.

“L’ex-Sassuolo si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa (già 4 gol in stagione) e l’albanese, quest’anno, ha alzato il suo livello, seppure abbia sempre fatto meglio entrando nei finali di gara, piuttosto che cominciando da titolare”.

In panchina ci sarà Klaassen (216’ giocati), ma per necessità Sensi è destinato a rimandare la sua partenza per Leicester alla prossima settimana.

