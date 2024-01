Inter-Lautaro Martinez, rinnovo sarà almeno fino al 2028: ecco le cifre

Rinnovo in arrivo per Lautaro Martinez, che punta a tornare a disposizione di Simone Inzaghi post infortunio col Verona

“I diretti protagonisti hanno ribadito a più riprese che non ci saranno problemi a convertire i buoni propositi in fatti concreti con l’avvento dell’anno nuovo, senza particolare fretta proprio perché la fiducia reciproca è massima e, se Lautaro è convinto di essersi meritato una proposta all’altezza del suo status, l’Inter è perfettamente consapevole che per il suo leader tecnico numero uno valga la pena di fare un sacrificio economico. Si viaggia dunque verso un prolungamento almeno fino al 2028 ed un ingaggio che, al netto delle nuove difficoltà fiscali create dall’abolizione del Decreto Crescita, non potrà essere inferiore agli 8 milioni di euro a stagione più bonus. Un rinnovo tira l’altro e l’Inter ha da tempo in cantiere quello più importante”, si legge.