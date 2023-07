FCIN1908 / Inter, domani giorno libero e domenica partenza per il Giappone

L'Inter ha giocato oggi l'amichevole contro la Pergolettese nel ritiro di Appiano Gentile e ha vinto la sfida dieci a zero. Indicazioni importanti per il tecnico nerazzurro e tante conferme, a partire da Lautaro che di gol ne ha segnati quattro. E ora Inzaghi e i suoi si preparano a partire per la tournée in Giappone.