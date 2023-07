Il Toro subito in mostra nell'amichevole di oggi pomeriggio e prima della partenza per la tournée in Giappone

Lautaro Martinez subito in mostra nell'amichevole contro la Pergolettese vinta dall'Inter 10 a 0. Il giocatore argentino ha segnato quattro gol nella partita che anticipa la partenza per la tournée in Giappone. Il club nerazzurro, alla fine della gara, ha postato i video dei gol su Twitter. E questo è quello del nove a zero segnato raccogliendo un cross rasoterra di Dimarco, una palla veloce che il Toro ha messo in porta.