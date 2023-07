Cuadrado, documentazione ok: partirà per la tournée in Giappone con l’Inter

Ci sarà anche Juan Cuadrado sull'aereo che porterà l'Inter in Giappone per la tournée in Estremo Oriente: come scrive La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha risolto la questione riguardante il visto dell'esterno colombiano, che sarà così a disposizione di Simone Inzaghi sia per gli allenamenti che per le amichevoli contro Al-Nassr e Paris Saint-Germain.