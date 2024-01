Inter, oggi la ripresa degli allenamenti: fondamentale per capire se Lautaro ci sarà col Verona

Il 2024 dell'Inter si aprirà sabato alle 12:30. I nerazzurri affronteranno il Verona e Simone Inzaghi spera di riavere a disposizione Lautaro Martinez. Oggi, alla ripresa degli allenamenti alla Pinetina, sarà una giornata fondamentale per capire se l'argentino potrà essere convocato o meno contro il Verona.

"Sabato scorso, prima del rompete le righe di Capodanno, l’argentino aveva lavorato ancora a parte con Dimarco, ma farà di tutto per tornare a San Siro all’Epifania. I nerazzurri hanno già disputato due match senza di lui, riscontrando diverse difficoltà in attacco nel creare pericoli e attaccare la profondità, oltre a un vistoso rallentamento accusato da Thuram. Il popolo interista si augura di trovare una dolce novità nella calza della Befana, per poter riabbracciare il capocannoniere del campionato", sottolinea il Corriere dello Sport.