"Per non restare a mani vuote, l'Inter si sta guardando attorno e la prima pista alternativa porta a Martinez del Genoa. Per lo spagnolo si potrebbe pensare a un esborso simile a quello di Bento, inserendo però qualche formula particolare o qualche giovane per non far schizzare alle stelle la valutazione complessiva. In terza battuta circola il nome di Okoye dell'Udinese, altro profilo da guardare in prospettiva per mettere al sicuro i pali della porta nerazzurra.