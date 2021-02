Inter-BC Partners, c’è fretta di chiudere: entro fine settimana la risposta di Suning

Prosegue a fari spenti la trattativa tra il gruppo Suning e il fondo di investimenti BC Partners per la cessione dell’Inter: la distanza tra le parti rimane sostanziosa, ma l’intenzione comune è quella di arrivare a un accordo. Così scrive Tuttosport: “Suning e BC Partners stanno continuando a trattare in maniera serrata dopo che il fondo londinese ha presentato la sua offerta formale giovedì scorso, mettendo sul tavolo quasi 800 milioni di euro per la maggioranza del club nerazzurro. Da quel momento sulla negoziazione è calata la massima riservatezza. Indice del fatto che le parti stanno cercando di limare le divergenze lontane dai riflettori“.

Attesa per la risposta di Suning

“Secondo indiscrezioni, la risposta della famiglia Zhang potrebbe arrivare entro la fine della prossima settimana. L’esito del confronto non dovrebbe sforare questo limite temporale. Sono troppe le variabili sul futuro economico dell’Inter per non dare una risposta in tempi brevi. Il gruppo di Nanchino assicura di essere in grado di rispettare tutte le scadenze finanziarie da qui alla fine della stagione 2020-21. Ma i fatti dimostrano che la situazione è decisamente più complessa“.

C’è fretta di chiudere: stipendi, chiesta una nuova dilazione

“Al momento l’Inter sarebbe l’unica società di Serie A che ha chiesto una dilazione per rateizzare il pagamento degli ingaggi di novembre e dicembre, approfittando della concessione della Figc rispetto al termine del 16 febbraio. È chiaro che deve intervenire qualche cambiamento prima del saldo degli stipendi del bimestre in corso, altrimenti il problema rischia di riproporsi in maniera ancora più seria. Non a caso, anche nei corridoi della sede nerazzurra, l’auspicio è che l’attuale incertezza venga spazzata via prima possibile da una decisione chiara“.